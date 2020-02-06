Парламент розблокував підписання закону про підвищення лімітів для ФОПів

Верховна Рада провалила прийняття постанови, яка передбачала скасування рішення про прийняття законопроєкту 2110, який, зокрема, підвищує ліміти маскимального річного доходу для ФОПів.

За постанову проголосували лише 84 народні депутати при 226 необхідних, інформує БІЗНЕС.

Законопроєкт №1210, за який Рада проголосувала 16 січня, мав на меті, перш за все, запровадити в Україні антиофшорні правила.

Зазначається, що ще перед ухваленням законопроєкту щодо нього тривали дискусії у бізнес-середовищі. Зокрема, окрім запровадження плану боротьби з вимиванням коштів у офшорах (план BEPS), автор документа передбачив у ньому низку інших, не пов’язаних з офшорами, положень. Серед них — підвищення ренти на видобуток залізної руди, запровадження ПДВ з експортних операцій, запровадження особистої відповідальності податкових інспекторів тощо.

Голова комітету з податкової та митної політики та автор законопроєкту Данило Гетманцев зауважив, що всі розкритиковані бізнесом положення законопроєкту з нього приберуть до другого читання.

Водночас, під час розгляду законопроєкту депутати проголосували правку і відбулись наступні зміни:

- для 1-ї групи ліміт річного доходу підняли з 0,3 млн до 1 мільйону гривень;

- для 2-ї групи - з 1,5 мільйона до 5 мільйонів;

- для 3-ї групи - з 5 мільйонів до 7 мільйонів.

Закон також передбачає норми трансфертного ціноутворення, введення плану дій BEPS, і в тому числі передбачає підвищення акцизу на сигарети і ренти на видобуток залізної руди.

Нагадаємо, в уряді пояснили, навіщо ФОПам підвищили ліміти доходу.