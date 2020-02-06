У шести областях України запустили аграрний реєстр

Про це написав міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Тимофій Милованов у Facebook, інформує БІЗНЕС.

"Стартує пілот аграрного реєстру у 6 областях… Цей реєстр ключова ланка в державній фінансовій підтримці аграрієв, включно з купівлею землі після запуску ринку ", - написав Милованов.

За його словами, наразі функціонал реєстру дозволяє подавати заявки до Держгеокадастру про виявлені помилки в кадастрі та необхідність їх виправлення. Через повну версію системи можна буде подавати заявки на отримання державної підтримки онлайн.

"Мобільні групи операторів їдуть в ОТГ Київської, Черкаської, Одеської, Львівської, Волинської та Миколаївської областей. Вони допомагатимуть аграріям вносити дані про себе у реєстр, збиратимуть відгуки, щоб потім вдосконалити роботу сервісу, консультуватимуть із земельних та правових питань ", - наголосив міністр.

Державний аграрний реєстр — це новий безкоштовний онлайн-сервіс для аграріїв. Вже на пілотному етапі він об’єднує інформацію з чотирьох документів: Державний земельний кадастр, Реєстр юридичних та фізичних осіб, Реєстр речових прав і Реєстр тварин.

Безкоштовно зареєструватися у Державному аграрному реєстрі можуть усі без винятку аграрії, навіть якщо вони не зареєстровані як сільськогосподарські виробники.

Як зазначають у Мінекономіки, інформація, яка міститься у реєстрі, підвищить шанси агровиробника на отримання кредиту. Комерційні банки будуть бачити елементарну декларативну фінансову звітність, історію позичальника, якими програмами державної підтримки він користується і т.д.

Також у Міністерстві економіки запевняють, що за допомогою реєстра держава краще розумітиме, як підтримка впливає на галузь, окремий регіон, певну категорію виробників.

Це дозволить диверсифікувати ресурси і зосередитися їх на тих проблемних питаннях, де підтримка матиме найбільший ефект.