Держава у смартфоні: Зеленський презентував мобільний додаток "Дія"

Про це під час презентації мобільного додатку “Дія” та національної онлайнплатформи “Дія. Цифрова освіта” сказав президент України Володимир Зеленський, інформує БІЗНЕС.

“Діджиталізація – не тільки складне слово. Це дуже складний процес. Ми працюємо разом, не шкодуючи сил, нервів, власного здоров’я”, – сказав глава держави.

Зеленський зазначив, що мріє кардинально змінити формат відносин між державою та громадянином. “Держава має бути для людини сервісом. Зручним, а найголовніше – простим та зрозумілим”, – говорить Зеленський.

Додаток уже доступний для завантаження на iOS і Android. “Інші країни йдуть до цього роками, ми змогли за півроку. Україна стала третьої країною Європи, яка має щось подібне. Важливо, що на створення додатку не було витрачено жодної гривні з держбюджету”, – сказав Зеленський.

Президент зазначив, що ще є немало перешкод на шляху до діджиталізації. Зокрема, застаріле законодавство, далеко не ідеальний інтернет.

“Але у нас є найголовніше – талановиті люди, які вміють досягти мети, змін”, – додав глава держави.

Як зазначають у Мінцифри, "Дія" – це мобільний застосунок, покликаний зберігати всі необхідні документи в електронному вигляді. У першу чергу буде запущено електронні посвідчення водія та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу.

"Дія. Цифрова грамотність" – це перша національна онлайн-платформа, що допоможе українцям освоїти базові цифрові навички, батькам захистити дітей від небезпеки в Інтернеті, а вчителям – робити уроки ще цікавішими за допомогою онлайн-інструментів", - йдеться у повідомленні міністерства.

У заході беруть участь президент України Володимир Зеленський, прем’єр-міністр України Олексій Гончарук та Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков та ін. В кінцевому підсумку команда розробників планує об'єднати в одній програмі "Дія" всі державні онлайн-сервіси.