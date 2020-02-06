Зеленський хоче узаконити нелегальні бензинові заводи

Президент Володимир Зеленський закликав правоохоронні органи звернути увагу на роботу всіх незаконних нафтопереробних заводів, але спочатку пропонує надати можливість власникам таких НПЗ узаконити свій бізнес.

Про це йшлося під час наради з представниками компаній – учасниць паливного ринку та автозаправних станцій щодо цін на пальне та боротьби з нелегальними НПЗ, повідомляє пресслужба глави держави, інформує БІЗНЕС.

"Останні приклади, які я бачив, це нелегальні НПЗ у Рівному та Кривому Розі. Тому я хотів би попросити правоохоронців, щоб вони звернули увагу на всі незаконні НПЗ", – зазначив президент.

Водночас глава держави запропонував надати можливість власникам нелегальних НПЗ узаконити свій бізнес.

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"Щоб було не так, як раніше, – у масках забігли й закрили все. А попередити людей, щоб згідно із законодавством все оформлювали, щоб все було за законом. І нехай тоді працюють. Країна повинна отримувати податки з легального бізнесу", – наголосив Зеленський.

Президент також наголосив, що нині одержано позитивні результати боротьби з нелегальними автозаправними станціями, але, за його словами, це лише початок спільної роботи для боротьби з нелегальними АЗС. "Закрили близько 800 незаконних заправок. Це непоганий початок", - сказав Зеленський.

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