Бізнес відреагував на продаж необробленої деревини через Prozorro

Про це повідомляє пресслужба Асоціації, пише БІЗНЕС

"Європейська Бізнес Асоціація позитивно оцінює бажання державних органів знайти оптимальний механізм реалізації необробленої деревини переробникам, адже після скасування наказу № 42 питання продажу необробленої деревини та контролю за її реалізацією лишалось неврегульованим. Це серед іншого призводило до низки проблем із забезпеченням деревообробних підприємств сировиною", – заявили в ЄБА.

В організації зазначають, що платформа Prozorro – важливий антикорупційний інструмент, завдяки якому вдається наводити лад в державних закупівлях, проте, за словами ЄБА, не для всіх товарів та галузей підходять механізми, які пропонує Prozorro.

"Зокрема, на переконання експертів Комітету деревообробної та меблевої галузі Асоціації, таким товаром є деревина. Крім того, у експертів Асоціації є декілька важливих застережень щодо змісту проекту", – наголосили представники бізнесу.

В Асоціації зазначають, що правом брати участь у торгах мають бути наділені виключно реальні виробники.

"Участь у торгах компаній-трейдерів призведе до здорожчання деревини, оскільки для них лісосировина є матеріалом для перепродажу, тоді як для деревообробників – основою виробництва", - йдеться у заяві.

"Питання також викликає розмір винагороди – 1,5 відсотка ціни продажу лота, яка є оплатою послуг з організації та проведення аукціону. Необхідно зазначити, що необроблена деревина вже протягом тривалого часу реалізовувалась через систему електронних торгів.

При цьому розмір вищезазначеної винагороди коливався в діапазоні від 0,3 до 0,5%", – додають в ЄБА.

Також, за словами представників бізнесу, актуальним залишається питання стартової ціни лота, яка встановлюється організатором аукціону на базі його собівартості з урахуванням попиту та пропозиції раніше проведених аукціонів та має обов’язково враховувати реальну ситуацію на ринках готової продукції.

Наголошується, що наведені фактори можуть сприяти подорожчанню необробленої деревини.

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