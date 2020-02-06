Милованов розповів, як Мінекономіки планує прискорити зростання ВВП

Для більш швидких темпів економічного зростання Кабмін планує залучити 50 млрд доларів прямих іноземних інвестицій та увійти у топову групу по індексу людського капіталу.

Про це повідомив у Facebook міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов, інформує БІЗНЕС.

За його словами, ключовими факторами, які впливали на економічну активність у 2019 році, були:

стабільно висока інвестиційна активність;

рекордний врожай зернових;

послаблення глобального попиту на тлі посилення торговельних війн;

зростання купівельної спроможності населення;

зміцнення обмінного курсу гривні.

"Що потрібно зробити, щоб у наступні роки ми бачили більші темпи економічного зростання? Єдиний шлях – інвестиції в людей та виробництво", - підкреслив міністр.

Він зазначив, що уряд планує залучити 50 млрд доларів прямих іноземних інвестицій та збільшити щорічні обсяги внутрішнього інвестування в понад 2 рази (з очікуваних у 2019 році 17% від ВВП до принаймні 23,5% у 2024 році).

Також планують знизити знос основних фондів з 60,6 до 48,2% (наблизити до ЄС - 40%) та увійти у топову групу по індексу людського капіталу. "Які ініціативи ми пропонуємо для залучення інвестицій? Земельна реформа, лібералізація ринку праці, приватизація, реформа державних підприємств, капітальні інвестиції з бюджету, ДПП/концесії, інвестиційні няні, індустріальні парки, програми підтримки МСБ, просування експорту, розбудова транспортної інфраструктури", - написав Милованов.

Крім того, за його словами, потрібно зберегти макроекономічну стабільність.

Нагадаємо, Милованов назвав українську економіку недоінвестованою.