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Рада підтримала посилення охорони прав інтелектуальної власності

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Верховна Рада підтримала у першому читанні пакет законопроєктів, який передбачає  посилення охорони прав інтелектуальної власності на торгівельні марки та промислові зразки.

 Про це повідомив у Facebook міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов, передає БІЗНЕС.

"Ми посилюємо охорону прав інтелектуальної власності на торговельні марки і промислові зразки, протидіємо патентному тролінгу. Це важливий поштовх для сучасної економіки, для українських винахідників", - зазначив він.

За його словами, також удосконалюється державне управління сферою інтелектуальної власності.

"Вона стане дворівневою - Мінекономіки буде формувати політику у відповідній сфері, а Національний орган інтелектуальної власності її реалізовувати - діятиме прозоро та спростить процедури набуття та розпоряджання правами інтелектуальної власності для фізичних та юридичних осіб", - пояснив він.

Милованов нагадав, що у листопаді 2019 року звільнив керівників профільного департаменту міністерства та "Укрпатенту" і Національного офісу інтелектуальної власності (останній - за власним бажанням).

Нагадаємо, Україна потрапила до списку країн-порушниць права інтелектуальної власності.

інтелектуальна власність Тимофій Милованов