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06
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"Укрзалізниця" та Deutsche Bahn підписали меморандум

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В.о голови правління АТ "Укрзалізниця" Желько Марчек,  член правління "Укрзалізниці" Ремігіуш Пашкевич, член правління німецької компанії Deutsche Bahn AG Рональд Пофалла та керівник дочірнього підприємства DB Engineering & Consulting GmbH Ніко Варбанофф підписали меморандум.

Церемонію підписання транслювали наживо на сторінці прем’єрміністра Олексія Гончарука у Facebook, інформує БІЗНЕС

"Сподіваюся, що підписання меморандуму буде наступним кроком для побудови надійної співпраці між Укрзалізницею та Deutsche Bahn", - сказав Гончарук перед підписанням.

Першочерговим завданням буде вивчення стану Укрзалізниці та створення Дорожньої карти змін.

Наступний крок – з 1 січня 2021 року Deutsche Bahn буде надавати підтримку в управлінні УЗ у сфері вантажних, пасажирських перевезень, інфраструктури, надання послуг і технічного обслуговування.

Також партнерство стимулює запуск нових маршрутів і буде сприяти більш тісній інтеграції транспортних систем.

"У пріоритеті нашого Уряду – підвищення ефективності управління Укрзалізницею та забезпечення переходу до європейської моделі ринку залізничних перевезень. Українці мають отримувати якісний сервіс та користуватися модернізованою залізничною інфраструктурою. Нагадую, що співробітництво не передбачає продаж чи оренду стратегічно важливого державного об’єкта, як Укрзалізниця. Україна залишає за собою повний контроль над Укрзалізницею", – повідомив Гончарук.

Орієнтовний термін стратегічного співробітництва, що розглядається сторонами, становить 10 років.

Сторони також погодили, що впровадження співробітництва відбуватиметься на матеріально-технічній базі УЗ.

Нагадаємо:

Олексій Гончарук меморандум Deutsche Bahn