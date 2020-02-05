Уряд знайшов тимчасову заміну Кравцову

Про це йдеться у розпоряджені голови уряду Олексія Гончарука від 5 лютого, інформує БІЗНЕС.

"Покласти тимчасово, до призначення в установленому порядку голови правління акціонерного товариства "Українська залізниця", виконання обов’язків голови правління зазначеного товариства на члена правління акціонерного товариства "Українська залізниця" Марчека Желька", - йдеться в розпорядженні.

Як зазначається на сайті УЗ, Желько Марчек закінчив університет Марібора (Словенія), дипломований економіст. Майже 13 років займав керівні посади в McDonald’s в Україні, Румунії та Югославії. Брав участь у проекті реформуванні HR-напрямку в компанії "Нова Пошта".

У 2007-2013 роках - директор з персоналу ПАТ "Дніпроспецсталь", у 2013-2014 - директор з персоналу групи Starlightmedia Віктора Пінчука, у 2014-2015 - незалежний член наглядової ради "Укрросметалл", з 24 червня 2016 - член правління УЗ.

Нагадаємо, 14 листопада у Києві під Офісом президента мітингували профспілки залізничників і транспортних будівельників України з вимогою звільнити Євгена Кравцова з посади голови правління АТ "Укрзалізниця" та недопущення приватизації компанії. Залізничники також виступають проти ухвалення Верховною Радою законопроєктів №1196 та №1196-1 "Про залізничний транспорт" та вимагають зменшити фінансове навантаження на компанію за рахунок зниження податку на землю.

20 грудня Криклій анонсував конкурс на нового очільника "Укрзалізниці"

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