В Україні створили Фонд гарантування кредитів на купівлю землі

Кабінет міністрів на засіданні ухвалив рішення про створення Фонду часткового гарантування кредитів у сільському господарстві.

Про це повідомив у своєму Telegram-каналі прем'єр Олексій Гончарук, інформує БІЗНЕС

Бюджет-2020 передбачає 240 млн грн для формування статутного капіталу Фонду.

"Фонд надасть доступ малим і середнім суб’єктам підприємництва (до 500 гектарів) до банківських кредитів, зменшивши вартість їх залучення. Крім того, це також мінімізує ризики можливого неповернення кредитів.

Малі та середні аграрії зможуть бути повноцінними учасниками ринку завдяки державній підтримці", - заявив голова уряду.

Нагадаємо: