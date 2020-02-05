В Україні створили Фонд гарантування кредитів на купівлю землі

Кабінет міністрів на засіданні ухвалив рішення про створення Фонду часткового гарантування кредитів у сільському господарстві.
Про це повідомив у своєму Telegram-каналі прем'єр Олексій Гончарук, інформує БІЗНЕС
Бюджет-2020 передбачає 240 млн грн для формування статутного капіталу Фонду.
"Фонд надасть доступ малим і середнім суб’єктам підприємництва (до 500 гектарів) до банківських кредитів, зменшивши вартість їх залучення. Крім того, це також мінімізує ризики можливого неповернення кредитів.
Малі та середні аграрії зможуть бути повноцінними учасниками ринку завдяки державній підтримці", - заявив голова уряду.
Нагадаємо:
- 13 листопада 2019 року Верховна Рада України ухвалила у першому читанні законопроєкт № 2178-10, який скасовує заборону на продаж земель сільгосппризначення. До розгляду документу в другому читанні запропоновано понад 2 тисячі правок.
- Наприкінці листопада в Мінекономіки повідомили, що Кабмін може запропонувати аграріям кредити на купівлю землі під 3% річних терміном на 8-10 років.
- Милованов обіцяє аграріям кредити на купівлю землі від 3 до 5% річних.