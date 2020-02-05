Про це написав голова Державної митної служби України (Нової митниці) Максим Нефьодов у Facebook, передає БІЗНЕС.

"Кожного робочого дня з початку поточного року Державна митна служба України перераховує до бюджету близько 1 млрд грн. І це незважаючи на те, що у січні 2020 року, у порівнянні з січнем 2019 року, оподатковуваний імпорт зменшився на 5,3% – з 5,2 тис. тонн до 4,9 тис. тонн", – написав Нефьодов.

Він додав, що Україна продовжує зменшувати ставки мита на товари європейського походження в рамках виконання Угоди про Асоціацію з ЄС (з цього року середньоарифметична ставка мита становить 0,459%) і митниця надає відповідні преференції українським імпортерам. Проте жодних преференцій мінімізаторам та сірим імпортерам – за рахунок контролю за визначенням митної вартості у січні 2020, у порівнянні з січнем 2019, рівень митної вартості оподатковуваного імпорту збільшився на 6% (з 0,72$/кг до 0,76$/кг). Контрабандисти теж змушені декларувати товари – у порівнянні з відповідним періодом 2019 року у два та більше разів збільшились обсяги декларування мобільних телефонів, взуття, комп’ютерної техніки тощо.

"І хоч укріплення гривні та падіння цін на сировинні товари не сприяли виконанню бюджетного розпису на січень, ми очікуємо пожвавлення зовнішньоекономічної активності у лютому - і відповідне зростання надходжень до державного бюджету. Ми мали дуже кволий початок року, навіть як для січня (всі пересвяткували), але далі пристойні темпи зростання. Наприклад, вчора щоденні збори сягнули вже 2,1 млрд грн", – зазначив Нефьодов.

Нагадаємо, з 8 грудня оновлена Державна митна служба офіційно розпочала роботу.