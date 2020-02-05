Дубілет заявляє, що скарг на рейдерство стало втричі менше

Про це міністр Кабінету міністрів України Дмитро Дубілет заявив в інтерв’ю Радіо свобода.

"Ми маємо кількість випадків рейдерства, тобто які ми судимо за кількістю скарг на комісію, впала втричі. А якщо подивитися на час розгляду цих скарг, то раніше це були тижні і тижні, а зараз вони вже навчилися до доби ухвалювати рішення про повернення власності. Тобто зараз вже майже немає сенсу робити якесь рейдерство, тому що міністерство навчилося дуже швидко реагувати на ці випадки. І в принципі зараз чим далі, тим менше сенсу є у цих випадках рейдерства", – сказав Дубілет.

Він підтвердив, що ключовою проблемою у питанні залучення інвестицій було рейдество, але підкреслив, що “зараз дуже і дуже позитивна динаміка по тих випадках рейдерства, які ми бачимо”, бо зроблено багато реформ.

“З одного боку, ви знаєте, що ми закрили всі ці комунальні підприємства, через які "чорні реєстратори" працювали. З іншого боку... Дуже-дуже багато речей зробили", - заявив Дубілет.

На його думку, за кілька місяців Україна взагалі зможе забути про рейдерство. За словами Дубілета, вже зараз рейдерське захоплення майна майже втратило сенс, оскільки за добу майно повертається законному власнику.

"Я думаю, що ще кілька місяців і все. Тому що комунальні підприємства закрили. Зустрічаються якісь поодинокі випадки з нотаріусами. Зараз кожен раз коли бачать нотаріуса, який явно перевищив повноваження, то його відключають від системи. І таким чином система досить швидко очиститься. А з іншого боку, повторюся, внаслідок того, що майно повертається впродовж доби назад, взагалі немає сенсу когось корумпувати, отримувати це майно, а вже за добу воно буде повернуте", – сказав Дубілет.

Нагадаємо, в Opendatabot повідомили про перше рейдерське захоплення у цьому році.