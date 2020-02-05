Українські та голландські інвестори будують завод із виготовлення кормових добавок під Львовом

Українська група компаній "Ефективні інвестиції" та голландська компанія Mada Participations B.V. оголосили про початок будівництва виробничого комплексу Feednova з виготовлення високопротеїнових кормових добавок та тваринних жирів у місті Буськ (Львівська область).

Про це інформує БІЗНЕС із посиланням на пресслужбу компанії.

Інвестиції у завод складають $20 млн.

Проєкт стане першим в Україні, що перероблятиме сировину зовнішніх постачальників. До нового комплексу увійдуть чотири виробничі лінії, які перероблятимуть понад 220 тон сировини на добу.

Загальні потужності заводу дозволять виготовляти на добу близько 90 тонн готової продукції. Проєкт заводу розроблений з урахуванням вимог міжнародної сертифікації згідно з стандартами ISO 22000 та HACCP. Завдяки цьому компанія зможе експортувати продукцію по всьому світу.

"Проблема переробки побічних продуктів тваринництва актуальна для всієї країни, особливо зважаючи на активний розвиток галузі. Наш завод стане потужним рішенням цієї проблеми. Сталий розвиток тваринництва та харчової промисловості регіону просто неможливий без розвиненої інфраструктури переробки побічних відходів. Саме тому ми плануємо створити ще принаймні 2 підприємства в центральній частині країни та на півдні", – прокоментував Ігор Ліскі, голова наглядової ради групи компаній "Ефективні інвестиції".

Важливо також, виробництво займатиметься саме переробкою побічних продуктів тваринництва, а не утилізацією відходів. Крім того, введення європейських стандартів якості на всіх етапах роботи підприємства дозволить змінити застарілу практику поводження з відходами тваринного походження.

"Варто наголосити, що завдяки таким інвестиціям, з одного боку, створюються робочі місця з гідною оплатою праці, а з іншого стимулюється розвиток технологічності в промисловості. Таким чином збільшується ефективність ланцюгів доданої вартості. Зокрема, запуск цього заводу надважливий для розвитку тваринницької галузі країни", – зазначив Сергій Ніколайчук заступник Міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України.

Микола Мороз, генеральний директор Директорату безпечності та якості харчової продукції, також наголосив значення приходу інвесторів для модернізації перспективної галузі виробництва. Він зазначив, що якісна переробка відходів повинна бути невід’ємною частиною тваринництва та харчової промисловості.

Завод буде оснащений повним комплексом найсучаснішого технологічного обладнання для фільтрації всіх видів викидів, який мінімізуватиме вплив виробництва на довкілля.

"Ми в управлінні зробили ставку не тільки на залученні інвестицій, а й на супроводі інвесторів та проекту. Зокрема тих компаній і команд, які можуть створювати нові робочі місця та додавати надходження в бюджет. Для мене особисто важливі ідеї, які несе проект, та ціль його створення. Я переконаний, що завод «Фіднова» вдосконалить всю інфраструктуру для тваринництва в нашій та суміжних областях",— зазначив Роман Матис, начальник управління інвестиційної політики Львівської обласної державної адміністрації.

Як експортоорієнована компанія, Feednova стане новим бюджетоутворюючим центром регіону. Завод створить понад 80 робочих місць, а також запровадить програму корпоративної відповідальності. Компанія відкрита до діалогу як з громадою Буська, так і з представниками галузі.

Довідка:

Feednova ("Фіднова")– cучасне підприємство з виробництва високопротеїнових кормових добавок та тваринних жирів для сільськогосподарських і домашніх тварин. Компанія є інвестиційним проектом групи компаній "Ефективні інвестиції" та голландської компанії Mada Participations B.V.

Компанія буде надавати послуги зі збирання, транспортування і переробки побічних продуктів тваринного походження. Інноваційні технології, суворе дотримання міжнародних стандартів якості та прозорі умови співпраці – основні пріоритети роботи компанії.