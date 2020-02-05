СОТ підтримала Україну в суперечці з Росією щодо імпорту залізничних вагонів

Апеляційний орган Світової організації торгівлі опублікував звіт у справі України проти РФ щодо заборони імпорту вагонів і залізничного обладнання.

Про це йдеться на сайті організації, передає БІЗНЕС.

Зазначається, що Апеляційний орган СОТ під час розгляду справи в апеляції майже повністю задовольнив вимоги Києва, а вимоги Москви відхилили.

Згідно з документом, Апеляційний орган рекомендував органу з вирішення спорів СОТ вимагати від Росії привести обмеження на імпорт українського залізничного обладнання, в тому числі вагонів, у відповідність до вимог міжнародної угоди про технічні бар'єри в торгівлі.

Втім, Апеляційний орган лишив у силі попереднє рішення, що Україна не змогла повною мірою підтвердити, що Росія систематично обмежувала імпорт техніки з України.

27 серпня 2018 року, Україна подала апеляцію на рішення Світової організації торгівлі стосовно спору з РФ щодо заборони імпорту вагонів і залізничного обладнання.

Як повідомлялося, до 2014 року українські виробники залізничної продукції отримували сертифікати відповідності від компетентних органів Російської Федерації. Ці сертифікати дозволяли їм експортувати свою залізничну продукцію до Росії та реалізовувати її на російському ринку.

Починаючи з 2014 року без достатніх обґрунтувань російські сертифікаційні органи почали масово призупиняти дію виданих раніше сертифікатів відповідності для українських виробників. Також було обмежено видачу нових сертифікатів. Крім того, Росія відмовилася визнавати сертифікати, видані українським компаніям уповноваженими органами Республіки Білорусь та Казахстану.

Нагадаємо, ввезення вживаних вагонів з Росії до України зросло в 4 рази.