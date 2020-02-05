Електронна акцизна марка запрацює вже наступного тижня 

Про це заявила міністр фінансів Оксана Маркарова під час наради за участю президента, представників Кабінету Міністрів і Верховної Ради, передає БІЗНЕС із посиланням на пресслужбу Глави держави.

"З 14 лютого цей сервіс запрацює в режимі сканування телефоном… До 1 березня електронна марка в тестовому режимі буде запущена повністю. І після того як ми в тестовому режимі його вивчимо та опрацюємо протягом місяця, ми завершимо законопроект, який запровадить не в тестовому режимі, а повноцінно", – розповіла вона.

Глава держави також очікує, що Кабінет Міністрів упродовж двох місяців ухвалить усі необхідні підзаконні акти та розпочне підготовку "Укрспирту" до приватизації.

Крім того, правоохоронні органи разом з урядом та Офісом президента мають активізувати боротьбу з нелегальним обігом спирту.

Нагадаємо, в Україні запустили сервіс перевірки акцизних марок.