Аграрії вийдуть знову із "земельними" протестами на Банкову

Учетвер, 6 лютого, аграрії, селяни та активісти вийдуть до Офісу президента із закликом до Володимира Зеленського зустрітись з аграріями та дослухатись до їхніх вимог щодо впровадження ринку землі в Україні.

Про це інформує БІЗНЕС із посиланням на пресслужбу організаторів акції – Всеукраїнську Аграрну Раду.

"На першому етапі право купувати землю мають отримати лише фізичні особи-громадяни України з обмеженням до 500 га. Участь юридичних осіб у ринку землі допускається на другому етапі, приблизно через 5 років, з правом купувати не більше 5000 га землі", – зазначають у ВАР.

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Крім того, за словами активістів, необхідне створення фінансових інструментів для купівлі землі малими та середніми аграріями. "Саме такий підхід дасть можливість малому та середньому аграрному бізнесу ввійти без втрат у ринок землі, зберегти робочі місця, мати можливість інвестувати у виробництво", – додали у Всеукраїнській Аграрній Раді.

Акція розпочнеться о 9:00 біля Офісу президента (вул. Банкова, 11). Об 11 годині учасники акції вирушать до Верховної Ради України (площа Конституції), де продовжиться акція протесту.

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