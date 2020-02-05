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Аграрії вийдуть знову із "земельними" протестами на Банкову

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Учетвер, 6 лютого, аграрії, селяни та активісти вийдуть до Офісу президента із закликом до Володимира Зеленського зустрітись з аграріями та дослухатись до їхніх вимог щодо впровадження ринку землі в Україні.

Про це інформує БІЗНЕС із посиланням на пресслужбу організаторів акції – Всеукраїнську Аграрну Раду.

"На першому етапі право купувати землю мають отримати лише фізичні особи-громадяни України з обмеженням до 500 га. Участь юридичних осіб у ринку землі допускається на другому етапі, приблизно через 5 років, з правом купувати не більше 5000 га землі", – зазначають у ВАР.

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Крім того, за словами активістів, необхідне створення фінансових інструментів для купівлі землі малими та середніми аграріями. "Саме такий підхід дасть можливість малому та середньому аграрному бізнесу ввійти без втрат у ринок землі, зберегти робочі місця, мати можливість інвестувати у виробництво", – додали у Всеукраїнській Аграрній Раді.

Акція розпочнеться о 9:00 біля Офісу президента (вул. Банкова, 11). Об 11 годині учасники акції вирушать до Верховної Ради України (площа Конституції), де продовжиться акція протесту.

Нагадаємо:

  • 13 листопада Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроєкт про ринок землі (№2178-10). Документ, зокрема, передбачає з 1 жовтня 2020 року скасування заборони на продаж землі. Очікується, що особами, які можуть набувати право власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення, є громадяни України, територіальні громади, держава, юридичні особи України та іноземні громадяни і особи без громадянства у разі набуття в порядку спадкування та обов'язком відчужити ділянку протягом року.

  • Верховна Рада планує переглянути обмеження щодо володіння землею при підготовці до другого читання законопроєкту про ринок землі.

 

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