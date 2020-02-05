Індустріальний парк “Біла Церква” побудує логістичне депо для “Нової Пошти”

Про це інформує БІЗНЕС із посиланням на пресслужбу UFuture.

Згідно із проєктом — загальна площа приміщень складатиме понад 3900 кв. м., а вартість об'єкта перевищить $5 млн.

"Я пишаюся тим, що відома кожному українцю компанія "Нова Пошта" обрала для масштабування саме наш Індустріальний парк "Біла Церква". По суті, сьогодні індустріальні парки — це не тільки вигідна локація для створення інноваційного виробництва, але й інвестиційна няня для вітчизняного виробника та інвестора. Ми допомагаємо із підключенням до комунікацій, надаємо всю необхідну інфраструктуру. Впевнений, що кейс цього національного гіганту стане поштовхом до подальшого розвитку формату індустріальних парків в Україні в цілому", — говорить засновник UFuture Василь Хмельницький.

Інвестиційний проєкт передбачає створення інноваційного терміналу, до якого увійде відділення по роботі з клієнтами, офісні та соціальні приміщення, а також прибудовані об’єкти інфраструктури. Двоповерхова будівля логістичного депо матиме автономне опалення, централізовану систему вентиляції і кондиціонування повітря. Введення в експлуатацію відбудеться восени 2020

року. “Ми відкриємо відділення та автоматизоване логістичне депо, щоб забезпечити швидку і якісну доставку для наших клієнтів із Білої Церкви та ще 80 населених пунктів області. Потужність депо — 2,8 тис. посилок на годину, на об’єкті буде працювати до 50 людей”, — розповідає Володимир Поперешнюк, співвласник “Нова Пошта”.

Вибір на користь Індустріального парку став можливим через його вигідне розташування, готові до використання комунікації і будівництво “під ключ” відповідно до міжнародних стандартів енергоефективності, вогнестійкості та екологічності. Спорудження нового складського терміналу дає змогу поштовому оператору створити зручну логістику та швидко доставляти вантажі до Києва та

області.

ДОВІДКА: Метою Індустріального парку “Біла Церква” є розвиток сучасного промислового виробництва в Україні. Парк пропонує землі промислового призначення зі всією інженерною інфраструктурою та готові сучасні виробничі, логістичні і складські приміщення для оренди або купівлі. Знання і значний досвід у розвитку нерухомості дозволяє команді парку надати клієнтові комплекссервісів і послуги для організації ефективного виробництва. Загальна територія Індустріального парку “Біла Церква” становить понад 70 га. Ключова відмінність у його орієнтації на створення екосистеми та кластерів

(виробничих, логістичних, інших). Цінність такого підходу для клієнта полягає у налагодженні ланцюгів постачання, зниженні виробничих витрат, і доступності сировинної бази. Станом на початок 2020 року резидентами індустріального парку є шість компаній. Індустріальний парк належить до проєктів UFuture.

UFuture — холдингова компанія українського підприємця Василя Хмельницького, яка об’єднує його бізнесові та соціальні проєкти. Компанія має диверсифікованийпортфель активів в області нерухомості, інфраструктури, промисловості, відновлюваної енергетики, фармацевтики та IT. Вартість активів UFuture оцінюється в $550 млн, а загальна капіталізація бізнесів, у які вона інвестувала,

становить понад $1 млрд. Місія UFuture — зробити Україну невід’ємною частиною світової інфраструктури і глобальних ланцюжків доданої вартості, в яких економіка і людський капітал держави будуть відігравати важливу роль.

Група “Нова Пошта” надає клієнтам — як бізнесу, так і приватним особам — повний спектр логістичних та пов`язаних з ними послуг. До Групи входять українські та зарубіжні компанії, зокрема “Нова Пошта”, “НП Логістик”, “ПОСТ ФІНАНС” і “Нова Пошта Інтернешнл”.