Немає доходу – немає ЄСВ: Рада попередньо ухвалила законопроєкт

Верховна Рада прийняла в першому читанні законопроект №2166 , який скасовує сплату єдиного соціального внеску (ЄСВ) для самозайнятих осіб.

За документ проголосувало 366 народних депутатів, інформує БІЗНЕС.

Автори законопроєкту стверджують, що норма, яка зобов'язує сплачувати єдиний соціальний внесок за відсутності доходу є дискримінаційною.

Згідно з чинним законодавством, платники ЄСВ розмежовані на ФОП та осіб, які здійснюють незалежну професійну діяльність.

"Практика діяльності податкових органів показує негативний системний досвід безпідставного встановлення фізичним особам-підприємцям ознак незалежної професійної діяльності", - йдеться в пояснювальній записці до документа.

Таким чином, підприємцям двічі нараховується єдиний соціальний внесок.

Також закон пропонує звільнити осіб, які провадять незалежну професійну діяльність, від сплати ЄСВ, якщо вони стануть на облік як фізособи-підприємці.

Крім того, пропонується скасувати ЄСВ для ФОП, які перебувають на пенсії.

"Встановлення зобов'язання сплати ЄСВ без отримання доходу не відповідає легальній меті державного регулювання даного виду відносин і є непослідовним в контексті самого Закону, визначає об'єктом нарахування ЄСВ саме отриманий дохід", - наголошується в пояснювальній записці до документа.

Якщо закон приймуть, самозайняті особи, які не отримують дохід, не зможуть сплачувати ЄСВ. Однак за цей період їм не буде нараховуватися трудовий стаж і пенсійні виплати.

Нагадаємо, У 2016 році набули чинності нові правила сплати ЄСВ малими підприємцями ФОПами: цей збір необхідно було сплачувати постійно, навіть у тому випадку, якщо підприємець не здійснював господарської діяльності (наприклад, працював сезонно). Це призвело до масового закриття ФОПів по всій Україні.

Раніше у команді президента України Володимира Зеленського пропонували пробачити борги з ЄСВ для непрацюючих ФОПів.

У 2020 році ЄСВ складе 1 039,06 гривень на місяць або 3 177,18 гривень у квартал. За рік – 12 468 гривень. Водночас, є і винятки – це пенсіонери-ФОП за віком і ФОП з інвалідністю.

Вони можуть не платити внесок на усіх групах єдиного податку.