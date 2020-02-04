Україна нарощує аграрний експорт

У 2019 експорт агропродукції з України склав рекордні $ 22,2 млрд, це на 19% більше ніж за 2018 рік.

Про це повідомляє Український клуб аграрного бізнесуу (УКАБ) з посиланням на дані ДФС, інформує БІЗНЕС.

Імпорт продукції АПК зріс на 14% і склав $ 5,7 млрд. У цілому зовнішньоторговельний баланс агропродукції становив $ 16,5 млрд, що свідчить про те, що Україна є нетто-експортером (перевищення обсягу експорту над обсягом імпорту. - Ред. ).

За 2019 рік частка сільгосппродукції в структурі загального експорту склала 44% (проти 39% в 2018 році), при цьому в структурі імпорту вона займає 10% (проти 9% в 2018 році).

За структурою товарів найбільше зріс експорт продуктів рослинництва - на 31% або $ 3 млрд. Зокрема, експорт кукурудзи - на 49% або $ 1,7 млрд, готових харчових продуктів - на 7% або $ 202,9 млн.

У товарній структурі імпорту збільшилися закупівлі готової продукції на $ 279,4 млн (+ 12%) за рахунок закупівлі тютюну і хлібобулочних виробів. Крім того, зріс імпорт продукції рослинництва на $ 265,9 млн (17%) за рахунок покупки картоплі, цитрусових, сирів, риби.

Нагадаємо, у ФРУ закидають уряду перетворення України у "позаштатну" аграрну країну.