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Ср., лют.
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Торік заробітчани переказали в Україну $12 млрд

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За підсумками 2019 року українські трудові мігранти переказали близько $12 мільярдів грошових переказів.

Про це повідомили у преcслужбі Національного банку України у відповідь на запит hromadske, інформує  БІЗНЕС.

"Сприятливу ситуацію на валютному ринку упродовж майже всього минулого року визначали гарні показники експорту, які підтримувала відносно непогана цінова кон’юнктура на зовнішніх ринках; рекордна врожайність аграрного сектору; помірне зростання імпорту товарів, зокрема, завдяки нижчим цінам на енергоносії; стабільно високі обсяги надходжень від трудових мігрантів (близько 12 мільярдів доларів)», — йдеться у повідомленні Нацбанку.

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Там відзначають, що обсяги грошових переказів дозволили суттєво зменшити курс іноземних валют у 2019 році. Так, у грудні курс долара опустився до 23,2 гривні — на 5 гривень від початку минулого року.

Разом з тим, на початку 2020 року курс валют почав навпаки зростати. Девальвацію гривні у Нацбанку пояснюють попитом на валюту серед імпортерів та низьким обсягом продажу валюти експортерами через отримання бюджетного відшкодування ПДВ.

Нагадаємо, українські заробітчани не довіряють банкам і тому все частіше інвестують зароблені за кордоном гроші у нерухомість на батьківщині.

НБУ заробітчани