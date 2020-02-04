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Вінницький залізничний вокзал пропонують у концесію туркам

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Вінницький залізничний вокзал був представлений як концесійний об'єкт на українсько-турецькому бізнесовому форумі.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова Вінницької ОДА Владислав Скальський,  інформує БІЗНЕС.

"Вінниччина відкрита до турецьких інвестицій. Залізничний вокзал у Вінниці – один з майбутніх концесійних об‘єктів, що демонструвався на українсько-турецькому бізнес форумі", - йдеться у повідомленні.

Згідно з "Інвестиційним атласом України", Вінницький залізничний вокзал – один семи, які уряд планує передати в концесію, орієнтовно – на 20 років. Щорічно тут обслуговують близько 1,3 млн пасажирів. Його площа становить близько 6 тис. кв.м.

Вокзал уперше згадується 1870 року, як один зі збудованих під час спорудження залізниці Київ-Одеса. 2003 року будівля вокзалу та прилегла інфраструктура були реконструйовані.

Нагадаємо, Мінекономіки планує у 2020 році передати у концесію десяток об'єктів.

Концесія Вінницький залізничний вокзал