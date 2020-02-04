Суд зупинив завершення конкурсу на концесію Херсонського морпорту

Шостий апеляційний адміністративний суд Києва зупинив дію наказу про затвердження результатів концесійного конкурсу та визначення переможця конкурсу на концесію ДП Херсонський морський торговельний порт (ХМТП)

Про це заявив співзасновник і директор компанії, яка виграла концесійний конкурс, RISOIL S.A Шота Хаджішвілі, інформує БІЗНЕС із посиланням на Liga.net

Відзначається, що ініціатором подачі позову виступило ТОВ "Спеціальна компанія «Морський порт Херсон". Компанія зажадала визнати протиправним і скасувати наказ Міністерства інфраструктури від 17 січня 2020 року №10 "Про відхилення претендента від участі в концесійному конкурсі"

"Зупинити дію наказу від 21 січня 2020 року №16 "Про затвердження результатів концесійного конкурсу та визначення переможця концесійного конкурсу щодо надання у концесію цілісного майнового комплексу, що забезпечує комплексне надання послуг у морському порту Херсон, включаючи майно ДП "Херсонський морський торговельний порт", майно ДП "Адміністрація морських портів України", а також об'єкти, спеціально збудовані відповідно до умов концесійного договору» до вступу рішення суду в законну силу по даній справі", — сказано в документі.

Згідно з рішенням суду, Мінінфраструктури та створеної Міністерством концесійної комісії та робочої групи заборонено вживати будь-які дії, спрямовані на завершення концесійного конкурсу з приводу надання в концесію цілісного майнового комплексу.

Нагадаємо, грузинсько-швейцарська компанія Risoil виграла конкурс на концесію Херсонського морпорту.