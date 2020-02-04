Законопроєкт про Нацкомісію у сфері транспорту не відповідає очікуванням бізнесу – ЄБА

Експерти Комітету з логістики Європейської Бізнес Асоціації проаналізували зареєстрований у Верховній Раді законопроєкт №2699 про Національну комісію з питань регулювання транспорту та дійшли до висновку, що документ варто доопрацювати.

Про це інформує БІЗНЕС із посиланням на пресслужбу Європейської Бізнес Асоціації.

В ЄБА наголошують, що всупереч вимог законодавства наразі в Україні відсутній незалежний державний орган, що мав би регулювати діяльність суб'єктів природних монополій на ринках транспортних послуг.

"Експерти Комітету з логістики Європейської Бізнес Асоціації протягом останніх п’яти років активно відстоювали позицію необхідності створення Національної комісії з питань регулювання транспорту (НКРТ) як незалежного регулятора, який мав би здійснювати об’єктивний, неупереджений аналіз тарифної політики суб’єктів природних монополій (таких як АМПУ, Укрзалізниця) на предмет їхньої економічної обґрунтованості, прозорості, співмірності та цільового характеру.

Після ґрунтовного аналізу закону, експерти Асоціації дійшли до висновку, що даний законопроєкт не відповідає очікуванням бізнесу.

По-перше, на переконання представників бізнес-спільноти, запропонована законопроєктом модель НКРТ не передбачає жодних гарантій незалежності цього органу. Неупередженість НКРТ має гарантуватися реальною наявністю спеціального статусу цього органу, особливим порядком добору, призначення та звільнення голови та членів НКРТ (а саме – конкурсною комісією, яка має формуватися за квотним принципом від різних гілок влади), особливим порядком фінансування органу та прийняття рішень.

По-друге, запропонована законопроєктом концепція, на переконання компаній-членів Асоціації, передбачає надання НКРТ надто широкого кола повноважень. Зокрема, встановлення цін та тарифів для суб’єктів господарювання, що провадять діяльність на суміжних ринках і здійснення державного нагляду за їх дотриманням. Потенційно державне регулювання НКРТ буде поширене на послуги з перевезення вантажів морським, річковим видом транспорту, навантаження/вивантаження вантажів, складування, агентування, експедирування тощо, ціни на які наразі є вільними. Відтак, на переконання експертів Комітету Асоціації, запропонований підхід йде у розріз із метою створення незалежних регуляторів, діяльність яких пов’язується з регулюванням монопольних, а не конкурентних ринків.

По-третє, бізнес-спільнота не підтримує запропоновану модель фінансування діяльності НКРТ, яка, на думку експертів Асоціації, виключає незалежність новостворюваного регулятора. Оскільки розмір фінансування НКРТ напряму залежить від рівня чистого доходу суб’єктів природної монополії, відтак НКРТ може бути зацікавлена встановлювати більш високі тарифи, а не переглядати їх обґрунтованість та співмірність. До того ж, фінансування НКРТ передбачається за рахунок не тільки суб’єктів природних монополій, а й інших учасників ринку, коло яких залежатиме від рішень НКРТ.

На думку компаній-членів Комітету Асоціації, законопроєкт передбачає фінансування діяльності НКРТ у непрозорий спосіб – за рахунок внесків на регулювання, розміри ставок яких чітко не регламентовано, а методику їх розрахунків визначатиме, власне, НКРТ у невизначений законопроєктом спосіб.

Зважаючи на це, Асоціація не підтримує вказаний документ у запропонованій редакції та звертається з проханням до ініціаторів законопроєкту сприяти його поверненню на доопрацювання. Експерти Комітету з логістики готові надати експертну підтримку при доопрацюванні законопроєкту.

Нагадаємо, в Україні створять Нацкомісію у сфері транспорту