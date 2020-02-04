ФРУ просить відтермінувати підписання Угоди про ЗВТ із Туреччиною

Федерація роботодавців України (ФРУ) проти укладання поспіхом Угоди про зону вільної торгівлі з Туреччиною та вважає її "міною прискореної дії" для української промисловості.

Про це йдеться у повідомленні ФРУ у Facebook, інформує БІЗНЕС.

"Ми постійно бачимо, чуємо та читаємо у медіа про те, що Уряд планує найближчим часом підписати Угоду про Зону вільної торгівлі з Туреччиною, яка нібито має призвести до "чергового" небаченого економічного прориву. На жаль, український бізнес часто дізнається про такі наміри не під час консультацій Уряду з його представниками, а зі ЗМІ.Однак чергові переможні реляції жодним чином не пов’язані з реальним станом справ, а тим більше не дають жодної уяви про їх можливі наслідки для української промисловості. І, в кінці кінців, для кожного з нас", – переконані у ФРУ.

У Федерації зазначають, що ЗВТ – це не абстрактний документ високої політики, і буде стосуватися кожного. "Адже не лише імпорт з Туреччини стане дешевшим. Українці можуть втратити робочі місця, а країна – вітчизняні виробництва та надходження до бюджету", – йдеться в повідомленні.

У ФРУ впевнені, що якість таких угод значно важливіша за швидкість та кількість їхнього підписань та виступають проти укладання поспіхом Угоди про ЗВТ з Туреччиною.

"Переговорну позицію української сторони було сформовано та затверджено у 2012 року. Ви ж не погодитеся, наприклад, сьогодні продати долар за курсом 2012 року? А от Угоду, важливість якої важко переоцінити, ми чомусь готові підписати, базуючись на умовах майже восьмирічної давнини. Протягом цих років відбулись зміни у економіках України та Туреччини. Туреччина започаткувала і продовжує реалізовувати масштабну промислову й інвестиційну стратегію", – говорять у ФРУ.

ФРУ неодноразово зверталася до уряду із закликом утриматися від подальших дій у напрямку підписання згаданої Угоди без аналізу поточного стану економічно-торговельних відносин та його впливу на стан розвитку української промисловості.

Однак усі відповіді від урядової сторони протягом переговорного процесу носили декларативний характер та не містили можливих позитивних економічних прогнозів щодо розвитку окремих галузей промисловості.

"Саме тому Федерація роботодавців України вкотре звертається до прем’єра та президента України щодо необхідності відтермінувати підписання Угоди про зону вільної торгівлі з Туреччиною, переглянути директиви 2012 року, які зважаючи на з міни в економіці можуть призвести до втрат української промисловості. А також провести консультації з вітчизняними виробниками щодо мита та умов торгівлі, можливих ризик ів та переваг такої угоди. Тільки чесна відповідь на всі ці питання стане запорукою підписання вигідної для України угоди", – резюмували у ФРУ.

Нагадаємо, 20 січня у столиці Туреччини Анкарі пройшов черговий раунд переговорів щодо укладення угоди про вільну торгівлю між Україною та Туреччиною. Країни узгодили понад 95% положень угоди про зону вільної торгівлі.