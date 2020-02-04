Мінцифри запустило державну IT-компанію DIIA

Про це повідомляє пресслужба відомства, інформує БІЗНЕС.

"Ми вже провели перший брифінг з командою PM, Team lead, iOS та Android-розробників. А також розпочали роботу над амбітними цілями: за один рік оцифрувати топові адміністративні послуги, а за п’ять років створити єдиний ресурс для отримання всіх держпослуг у смартфоні кожного українця", – повідомили у відомстві.

У міністерстві пзазначають, що завдяки своїй команді будуть забезпечувати необхідну швидкість створення електронних послуг для досягнення цілі Мінцифри – до 2024 року забезпечити 100-відсоткову доступність публічних послуг громадянам та бізнесу онлайн.

Також заявляється, що набір у нову компанію міністерства триває.

"Для DIIA Company відібрали найкращих розробників. Проте IT-спеціалістів ніколи не буває забагато", – резюмували у Мінцифри.

Нагадаємо, Мінцифри запускає сайт для вимірювання швидкості інтернету.