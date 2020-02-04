Виробники "зеленої" енергії просять Зеленського зупинити тиск

Виробники "зеленої" енергетики поскаржились на тиск з боку НКРЕКП, який не переглядає тарифи, та на уряд, який не оприлюднює останній варіант "зеленого" тарифу.

Про це повідомляє Українська асоціація відновлюваної енергетики, інформує БІЗНЕС.

"Впродовж декількох останніх місяців українську енергетику лихоманить від поспішно запровадженої нової моделі ринку. На ринку створено штучний дефіцит коштів, а за вироблену електроенергію перед виробниками не розраховуються своєчасно, накопичуючи велику заборгованість", – йдеться у листі.

За словами асоціації, регулятор (НКРЕКП) не переглядає тарифи, щоб стабілізувати розрахунки, а уряд та комітет Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг не оприлюднюють останній варіант майбутніх змін щодо розміру "зеленого" тарифу.

В асоціації зазначають, що велика кількість гравців ринку ВДЕ мають позики в державних банках, а також Європейському банку реконструкції та розвитку."У державних банків є всі можливості оголошувати компанії неплатоспроможними та забирати майно тільки через те, що органи центральної влади прямо порушують надані ними раніше гарантії?", - йдеться у листі.

Разом з цим, уряд не затверджує п’ятирічний план квот на будівництво нової генерації.

"Наша галузь є абсолютно відкритою, залучаючи щороку тисячі нових учасників і точно не є ворогом України. Ми розуміємо необхідність болючих змін та вимушені йти на втрати мільйонів доларів, вкладених в девелопмент нових проектів.

Але ми ніколи не погодимось на знищення галузі, яку створювали важкою працею впродовж 11 років на догоду фінансово-промисловим групам, що контролюють традиційну енергетику та медіа".

В листі зазначається, що за останні 11 років у відновлювану енергетику було інвестовано близько 10 млрд євро, дві третини з яких – за останні роки.

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