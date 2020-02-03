В Україні видали перший кредит за програмою "5-7-9%"

У державному "Укргазбанку" повідомили, що видали перший пільговий кредит в межах державної програми дешевих кредитів під 5-7-9% річних на створення та розвиток малого бізнесу.

Про це повідомив заступник правління "Укргазбанку" Євген Мецгер під час виступу на презентації державної програми 3 лютого, інформує БІЗНЕС.

"Ми в п’ятницю змогли розглянути один кейс. Це вінницький підприємець і він сьогодні, поки ми тут з вами засідаємо, отримав перший кредит на 1,5 мільйона гривень на те, що відкриє маленький супермаркет", — повідомив Мецгер.

В "Укргазбанку" додали, що підприємець витратить кошти на розвиток свого бізнесу – на закупівлю нового обладнання. ,

Крім того надано ще 16 позитивних рішень на доступне фінансування згідно заявок від підприємців.



Заступник голови правління Укргазбанку Євген Мецгер зазначив: "Програма "Доступні кредити 5-7-9%" щойно стартувала, а ми вже відчуваємо неабияку зацікавленість бізнесменів з усіх куточків України. Ми вже підписали 11 кредитних угод за новою держпрограмою. Найактивнішими наразі є підприємці з Поділля, Вінниці та Київщини. Впевнений, надалі результати будуть справді приголомшливими, і український бізнес матиме потужну підтримку для свого розвитку".





Нагадаємо, Укргазбанк став першим партнером держпрограми "Доступні кредити 5-7-9%"