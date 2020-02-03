Уряд виділив 500 млн на програми працевлаштування

Кабінет міністрів України затвердив додаткові 500 мільйонів гривень у бюджеті Фонду соцстрахування, які мають витратити на активні програми працевлаштування українців.

Про це повідомляється на сайті Мінекономіки, пише БІЗНЕС

Зазначається, що у 2020 році через Фонд соцстрахування на програми зі створення робочих місць уряд витратить 1,2 млрд грн.

"Збільшення витрат на активні програми сприяння зайнятості у 2020 році сприятиме підвищенню конкурентоспроможності безробітних на ринку праці, підвищення їхніх можливостей до працевлаштування, а також зменшенню дисбалансу між попитом та пропозицією робочої сили. Крім того, люди отримають можливість навчитися і здобути фах, який відповідає сьогоднішнім потребам ринку праці в Україні", – зазначила Юлія Свириденко, заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства.

Пріоритети формування бюджету Фонду відповідають завданням Програми дій Уряду, якою передбачено збільшення рівня охоплення безробітних програмами працевлаштування.

Передбачені витрати Фонду збільшать чисельність осіб, які скористаються активними програмами сприяння зайнятості, зокрема програмами:

- підтримки безробітних у започаткуванні власної справи шляхом одноразової виплати допомоги по безробіттю;

- професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації безробітних відповідно до потреб ринку праці;

- підвищення конкурентоспроможності на ринку праці осіб старше 45 років шляхом оплати ваучерів на навчання;

- фінансової підтримки роботодавців у створенні нових робочих місць шляхом компенсації єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування;

- професійної орієнтації.

Також з 1 березня 2020 року збільшиться мінімальний розмір допомоги по безробіттю і становитиме 1 800 гривень для осіб, виплати яким призначаються з урахуванням заробітної плати та страхового стажу, мінімальний розмір допомоги по безробіттю. Для осіб, виплати яким призначаються без урахування заробітної плати та страхового стажу, мінімальний розмір допомоги по безробіттю становитиме 650 гривень.