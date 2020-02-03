Кредити 5-7-9%: До програми приєдналися вже чотири банки

Про це прем’єрміністр України Олексій Гончарук сказав під час презентації цієї програми, повідомляє БІЗНЕС.

"Сьогодні як мінімум чотири банки вже приєдналися до цієї ініціативи, і вже відсьогодні можна подавати свої заявки та отримувати кредити", - сказав Гончарук.

Вінпереконаний, що протягом 2020 року десятки тисяч українців зможуть скористатися цією програмою, отримавши кредит в одному з банків.

"Тому що, звичайно, кредити видаватимуться не з державного бюджету, вони видаватимуться комерційними банками та державними банками", – наголосив глава уряду.

Він додав, що уряд буде компенсувати частину відсоткової ставки таким чином, щоб людина могла отримати кредит під 5-7-9% залежно від того, яку кількість робочих місць буде створювати ця справа, яка вже існує, або нова, новий бізнес.

Проте для отримання кредиту є певні умови.

"Потрібно пройти певний відбір, показати бізнес-план, те, яким чином буде розвиватися справа. "Звичайно, потрібно буде внести невеликий, але стартовий внесок, продемонструвати, що ви готові, що підприємець готовий також ризикувати, адже підприємництво – це завжди справа на свій власний ризик", - сказав він.

Прем'єр запевнив у тому, що жодна людина, яка звернеться за цим кредитом, не залишиться без зворотного зв'язку. "Тобто, пробуйте, намагайтеся, подавайтеся відкривайте власну справу. Навіть якщо у вас не вийде з першого разу, у нас вже створена система, яка допоможе вам подивитися на свій бізнес-план трохи критично, переосмисли його, доопрацювати та прийти для отримання ресурсів удруге", - сказав Гончарук.

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