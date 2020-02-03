Кредити 5-7-9%: До програми приєдналися вже чотири банки

Протягом 2020 року десятки тисяч українців зможуть скористатися цією програмою "Доступні кредити 5-7-9%".
Про це прем’єрміністр України Олексій Гончарук сказав під час презентації цієї програми, повідомляє БІЗНЕС.
"Сьогодні як мінімум чотири банки вже приєдналися до цієї ініціативи, і вже відсьогодні можна подавати свої заявки та отримувати кредити", - сказав Гончарук.
Вінпереконаний, що протягом 2020 року десятки тисяч українців зможуть скористатися цією програмою, отримавши кредит в одному з банків.
"Тому що, звичайно, кредити видаватимуться не з державного бюджету, вони видаватимуться комерційними банками та державними банками", – наголосив глава уряду.
Він додав, що уряд буде компенсувати частину відсоткової ставки таким чином, щоб людина могла отримати кредит під 5-7-9% залежно від того, яку кількість робочих місць буде створювати ця справа, яка вже існує, або нова, новий бізнес.
Проте для отримання кредиту є певні умови.
"Потрібно пройти певний відбір, показати бізнес-план, те, яким чином буде розвиватися справа. "Звичайно, потрібно буде внести невеликий, але стартовий внесок, продемонструвати, що ви готові, що підприємець готовий також ризикувати, адже підприємництво – це завжди справа на свій власний ризик", - сказав він.
Прем'єр запевнив у тому, що жодна людина, яка звернеться за цим кредитом, не залишиться без зворотного зв'язку. "Тобто, пробуйте, намагайтеся, подавайтеся відкривайте власну справу. Навіть якщо у вас не вийде з першого разу, у нас вже створена система, яка допоможе вам подивитися на свій бізнес-план трохи критично, переосмисли його, доопрацювати та прийти для отримання ресурсів удруге", - сказав Гончарук.
Нагадаємо:
- 20 грудня 2019 року Верховна Рада підтримала ініціативу направити 2 млрд грн на розвиток малого бізнесу в Україні, а 21 січня 2020 року президент Володимир Зеленський підписав відповідний законопроєкт.
- Згідно з дослідженням НБУ, банки очікують рекордного зростання кредитування бізнесу і споживачів.
- Згідно з опитуванням Європейської Бізнес Асоціації, в Україні 52% підприємців вважають, що кредитування — це досить дорого і складно.