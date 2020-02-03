РРО в смартфоні: Для підприємців створили касовий апарат в Telegram

Про це інформує БІЗНЕС із посиланням на пресслужбу РРО.

Використання чат-боту сприятиме формуванню та фіскалізації чеків, реєстрації касового апарату у ДПС, формуванні Z-Звіту, авторизації за допомогою ЕЦП, завантаженню даних з кабінету платника податків.

Для того щоб скористатись UKeyRROBot необхідно:

- ЕЦП ключ Юридичної особи (ФОП, ТОВ та ін) або Фізичної особи;

- Встановити додаток UKey (www.ukey.ua) для роботи з ЕЦП у смартфоні, зареєструватись у ньому та додати ключі ЕЦП;

- Має бути створенна господарська одиниця

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Робота з ботом дуже проста:

1. Перейти за посиланням http://t.me/UKeyRROBot та додати бота UKeyRROBot

2. Почати роботу написавши /start

3. Ввести e-mail, який ти використав для реестрації в Ukey та піддвертити через додаток авторизацію.

4. Обрати ключ, який використовуєте у кабінеті ДПС та підтвертити через додаток (має бути створенна господарська одиниця)

5. Створити чек, вводячи назву товару, ціну та кількість товару.

6. Підписати чек через додаток Ukey

7. Чек готовий.

Нагадаємо: