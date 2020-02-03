Милованов назвав українську економіку недоінвестованою

Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов вважає, що інвестиції – це єдиний шлях для підняття української економіки.

Про це заявив міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов в ефірі "Свободи слова" Савіка Шустера, інформує БІЗНЕС.

За його словами, українська економіка є недоінвестованою, а тому єдиним шляхом для покращення ситуації є високі інвестиції.

Милованов повідомив, що вже існує конкретна стратегія для розвитку цієї галузі. "У нас є конкретна стратегія. Це єдиний шлях. Інвестиції – єдиний шлях для економічного розвитку”, – заявив Тимофій Милованов.

Міністр вважає, що інвестиції та підняття економічної галузі можуть сприяти відновленню миру в Україні. Адже країни із сильною економікою мають більш високу повагу серед інших держав. "Це прискорює мир. Нам потрібен мир, але важливо, щоб був збережений суверенітет України”, – підсумував глава Мінекономіки.

Нагадаємо, Смолій назвав головну умову для залучення інвестицій.