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Милованов назвав українську економіку недоінвестованою

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Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов вважає, що інвестиції – це єдиний шлях для підняття української економіки.

Про це заявив міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов в ефірі "Свободи слова" Савіка Шустера,  інформує БІЗНЕС. 

За його словами, українська економіка є недоінвестованою, а тому єдиним шляхом для покращення ситуації є високі інвестиції.

Милованов повідомив, що вже існує конкретна стратегія для розвитку цієї галузі. "У нас є конкретна стратегія. Це єдиний шлях. Інвестиції – єдиний шлях для економічного розвитку”, – заявив Тимофій Милованов.

Міністр вважає, що інвестиції та підняття економічної галузі можуть сприяти відновленню миру в Україні. Адже країни із сильною економікою мають більш високу повагу серед інших держав. "Це прискорює мир. Нам потрібен мир, але важливо, щоб був збережений суверенітет України”, – підсумував глава Мінекономіки.

Нагадаємо, Смолій назвав головну умову для залучення інвестицій.

 

інвестиції Тимофій Милованов