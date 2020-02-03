В Україні діють нові розміри трудових штрафів

Законопроєкт №1233 "Про внесення змін до Кодексу законів про працю України (щодо усунення норм, які порушують права і законні інтереси роботодавців України)" офіційно набув чинності.

Про це повідомляє БІЗНЕС.

Буде закріплено новий механізм застосування штрафних санкцій, якщо роботодавець-єдинник порушив законодавство вперше. В такому разі за окремі порушення загрожує лише письмове попередження.

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Закон передбачає, що:

- до юросіб та ФОП, які використовують найману працю, та є платниками єдиного податку І-ІІІ груп застосовуватимуть "попередження" у разі виявлення вперше порушення, пов'язаного з фактичним допуском працівника до роботи без оформлення трудового договору (контракту);

- у разі сплати юрособою або ФОП, яка використовує найману працю, 50% розміру штрафу протягом 10 банківських днів з дня вручення постанови про накладення штрафу за порушення вимог законодавства про працю, таку постанову вважатимуть виконаною.

За фактичний допуск працівника до роботи без оформлення трудового договору (контракту) штраф для роботодавців (не єдинників) зменшать із 30 до 10 мінімальних зарплат.

Недотримання мінімальних державних гарантій в оплаті праці загрожує роботодавцям штрафом у розмірі 2 мінімальні зарплати замість нинішніх 10 мінімальних заплат.

Нагадаємо, з 1 січня 2020 року Державна служба України з питань праці перевірятиме бізнес за новими правилами без попередження.