Чому держава має передати на приватизацію…

Олександр Гладушко

МФО: За останні 4 роки попит…

Олександр Холод

Що відбувається з ціною в новобудовах…

Вікторія Берещак

Я оголосив війну корупціонерам у владі…

Віталій Ільченко

Потоп в Ocean Plaza: чи можна…

Андрій Мірошник

Альтернативні джерела фінансування як інструмент розвитку…

Ярослав Цвіркун

Електромобiлi та їх зарядка

Олег Диващук

Відголосок Давосу: Як зробити Україну "полігоном"…

Вадим Непосєдов

Тримаємо курс на стандарти ЄС?

Дмитро Кирилюк

05
Ср., лют.
16 Нові матеріали

ФОПи можуть сплачувати податки онлайн в Опендатабот

Новини
Налаштування
  • Дуже маленький Маленький Стандартний Збільшений Великий
  • Стандартний Helvetica Segoe Georgia Times

Платформа Опендатабот запустила можливість для ФОПів сплачувати податки та подавати звіти в Опендатабот.

Про це повідомляє БІЗНЕС із посиланням на Опендатабот.

Зазначається, що гроші підприємців автоматично будуть надходити на коректний та дійсний рахунок, а ФОПи не ризикуватимуть втратити податковий статус чи отримати пеню.

За даними платформи, Державна казначейська служба має більше 437 179 рахунків для сплати податків, які змінюються щороку, при цьому лише у січні 2020 року через це 271 700 підприємців сплатили свої податки на неіснуючі рахунки.

"Ми вважаємо, що сплата податків має бути максимально простою: податки мають поступати на єдиний рахунок, а підприємці не мають турбуватися про реквізити та їх зміну", –  йдеться у повідомленні.

Щоб сплатити податок, необхідно:

  • додати Опендатабот в Telegram, Viber aбо Messenger
  • відправити боту свій ідентифікаційний код
  • перейти до подання звіту та сплати єдиного податку чи ЄСВ.

Нагадаємо, в Україні виявили десятки тисяч юросіб та ФОПів без керівників і видів діяльності.