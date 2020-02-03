Чому держава має передати на приватизацію…

Олександр Гладушко

МФО: За останні 4 роки попит…

Олександр Холод

Що відбувається з ціною в новобудовах…

Вікторія Берещак

Я оголосив війну корупціонерам у владі…

Віталій Ільченко

Потоп в Ocean Plaza: чи можна…

Андрій Мірошник

Альтернативні джерела фінансування як інструмент розвитку…

Ярослав Цвіркун

Електромобiлi та їх зарядка

Олег Диващук

Відголосок Давосу: Як зробити Україну "полігоном"…

Вадим Непосєдов

Тримаємо курс на стандарти ЄС?

Дмитро Кирилюк

05
Ср., лют.
16 Нові матеріали

Понад 400 турецьких бізнесменів приїхали на бізнес-форум в Києві

Новини
Налаштування
  • Дуже маленький Маленький Стандартний Збільшений Великий
  • Стандартний Helvetica Segoe Georgia Times

Учасниками українсько-турецького бізнес-форуму, який відбудеться у Києві 3 лютого стануть понад 400 бізнесменів з Туреччини.

Про це повідомив надзвичайний та повноважний посол України в Туреччині Андрій Сибіга, зазначає  БІЗНЕС із посиланням на Укрінформ.

"Логічним є інтерес до бізнес-форуму, що відбудеться в Києві 3 лютого. За моєю інформацією, у ньому зголосилися взяти участь понад 400 бізнесменів із Туреччини. Це так само свідчить про величезний інтерес", – сказав посол.

Турецьку сторону цікавить, зокрема, “зелена” енергетика, агросфера, участь у будівництві великих інфраструктурних об’єктів, наголосив Сибіга. Він висловив впевненість, що вже цього року наше держава матиме нові контракти та отримає позитивну динаміку в розвитку співпраці між малим і середнім бізнесом.

Також Андрій Сибіга повідомив, що на лютий 2020-го року запланована українська торговельна місія в Стамбул. "Етап розмов про двосторонній економічний потенціал взаємодії, ознайомлення з можливостями сторін минув. Настав час активних дій. Турецький бізнес чітко розуміє, що Україна – це правильне місце для розвитку бізнесу", – наголосив дипломат.

Бізнес-форум відбудеться за участі президентів України і Туреччини Володимира Зеленського та Реджепа Таїпа Ердогана.

Нагадаємо,  Україна домовляється з Туреччиною про запуск Зони вільної торгівлі.

інвестиції бізнес-форум