Понад 400 турецьких бізнесменів приїхали на бізнес-форум в Києві

Учасниками українсько-турецького бізнес-форуму, який відбудеться у Києві 3 лютого стануть понад 400 бізнесменів з Туреччини.

Про це повідомив надзвичайний та повноважний посол України в Туреччині Андрій Сибіга, зазначає БІЗНЕС із посиланням на Укрінформ.

"Логічним є інтерес до бізнес-форуму, що відбудеться в Києві 3 лютого. За моєю інформацією, у ньому зголосилися взяти участь понад 400 бізнесменів із Туреччини. Це так само свідчить про величезний інтерес", – сказав посол.

Турецьку сторону цікавить, зокрема, “зелена” енергетика, агросфера, участь у будівництві великих інфраструктурних об’єктів, наголосив Сибіга. Він висловив впевненість, що вже цього року наше держава матиме нові контракти та отримає позитивну динаміку в розвитку співпраці між малим і середнім бізнесом.

Також Андрій Сибіга повідомив, що на лютий 2020-го року запланована українська торговельна місія в Стамбул. "Етап розмов про двосторонній економічний потенціал взаємодії, ознайомлення з можливостями сторін минув. Настав час активних дій. Турецький бізнес чітко розуміє, що Україна – це правильне місце для розвитку бізнесу", – наголосив дипломат.

Бізнес-форум відбудеться за участі президентів України і Туреччини Володимира Зеленського та Реджепа Таїпа Ердогана.

Нагадаємо, Україна домовляється з Туреччиною про запуск Зони вільної торгівлі.