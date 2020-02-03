Торік надходження до держбюджету від акцизного податку скоротилися – Дубілет

В 2019 році до державного бюджету України не надходило стабільно менше коштів від акцизного податку, ніж у 2018 році.

Про це заявив міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет на своєму Telegram-каналі, інформує БІЗНЕС.

При цьому, за листопад-грудень 2019 році надходження від акцизного податку зросли на близько 400 млн гривень.

"Останні кілька місяців ми ведемо боротьбу з тіньовим ринком алкоголю. Нагадаю, тема важлива. Українці травляться. Чорний ринок призводить до корупції. Бюджет недоотримує значні кошти. Одним з індикаторів успішності цієї боротьби є надходження до бюджету від акцизного податку за лікеро-горілчані вироби. У 2019 році В бюджет надходило стабільно менше, ніж у 2018. Однак останні два місяці ми бачимо різкий стрибок – приблизно під 400 млн грн додатково за два місяці", – написав Дубілет.

Міністр зазначив, що стрибок був пов'язаний зі зміною керівництва в "Укрспирті", кадровим оновленням в силових органах, а також з відпрацюванням нелегальних учасників ринку.

"У цьому році детінізація ринку має продовжитися. З одного боку, повинні закінчити перезавантаження ключових органів. З іншого боку, на боротьбу будуть кинуті технології – від лічильників на виробниках спирту до електронної акцизної марки, про яку я недавніх писав", – повідомив Дубілет.

Нагадаємо, Дубілет анонсував запуск "пілоту" з цифровізації акцизних марок.