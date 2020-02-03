За вихідні: бюджетна "діра", місце України в рейтингу кредитних ризиків та витрати Китаю через коронавірус

У січні бюджет недоотримав майже 14 мільярдів гривень

За оперативними даними Державної казначейської служби про виконання бюджету у січні, доходи загального фонду державного бюджету становили 42,6 млрд гривень та були на 13,8 млрд гривень меншими за розпис.

Про це повідомляє пресслужба міністерства фінансів, інформує БІЗНЕС.

Як наголошується, головною причиною недовиконання доходів стали суттєві зміни макроекономічних показників порівняно з прогнозом уряду, затвердженим у жовтні 2019 року.

"Це, зокрема, міцніший обмінний курс гривні (середній курс січня становив 24,1 гривні за долар, тоді як в бюджеті враховано середньорічний курс 27 гривні за долар), менший обсяг імпорту (на 2,5% р/р) та нижчі ціни на газ", - йдеться у повідомленні.

У пресслужбі наголосили, що у січні було профінансовано видатки відповідно до розпису на підставі відкритих асигнувань. В понеділок буде опубліковано оперативну інформацію про виконання видатків за січень 2020 року.

"Міністерством фінансів на підставі оперативних даних за січень буде ініційовано низку заходів відповідного реагування на об’єктивні чинники, які впливають на доходи та видатки державного бюджету для нівелювання негативного впливу поточних факторів протягом року", - йдеться у повідомленні.

"Також триває робота головних розпорядників над порядками використання бюджетних коштів та ухваленням паспортів бюджетних програм та розпочато активну роботу над Бюджетною декларацією на 2021-2023 роки", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, рахункова палата попереджає про ризики для бюджету-2020.

Україна покращили позиції в рейтингу кредитних ризиків OECD

Організація економічного співробітництва та розвитку (OECD) перевела Україну з сьомої до шостої групи ризиків.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів, інформує БІЗНЕС.

Із 201 країни в ризиковій класифікації покращили власні позиції ще дві держави – Косово та Сербія.

"Покращення позицій в рейтингу кредитних ризиків матиме позитивний вплив на українські компанії, які працюють з зовнішніми ринками. Зменшення ризиків у відношенні останніх автоматично призведе до зменшення вартості страхування їх ризиків, збільшення для них кредитних ліній на більш вигідніших умовах", – йдеться в повідомленні Мінфіну.

Класифікація країн в залежності від ступеня територіального ризику проводиться ОЕСР на підставі результатів економетричної моделі, яка обробляє актуальні дані Міжнародного валютного фонду і Світового банку про фінансову та економічну ситуацію класифікованої країни, а також дані про досвід платежів експортних кредитних страхових компаній країн - учасників ОЕСР.

До ОЕСР входить 35 розвинених країн. ОЕСР вважається третьою за потужністю впливовою економічною установою світу поряд із Міжнародним валютним фондом та Світовим банком.

Крім України в шостій групі ризикової класифікації ОЕСР також знаходяться такі країни, як Монголія, Уганда, Білорусь, Грузія, Вірменія, Шрі-Ланка, Нігерія.

На керівника "Енергосталі" відкрили провадження через невиплату зарплат

У Міністерстві розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України відкрили три провадження на керівника підприємства "Енергосталь" за невиплату зарплат працівникам.

Про це заявив міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов в ефірі "Свободи слова" Савіка Шустера, інформує БІЗНЕС.

"У Міністерстві економіки на керівника підприємства "Енергосталь" відкрито три провадження про невиплату зарплат працівникам. До мене вже підходив губернатор, не можу сказати його ім'я, і сказав, що на підприємстві працює "потрібна людина" з натяком на гроші. А місцеві правоохоронні органи саботують розслідування", – заявив він.

Милованов додав, що у Харкові вже програли суд проти керівника цього підприємства, але зараз подали апеляцію й очікують на повторний розгляд справи.

Нагадаємо, Милованов оприлюднив перелік найбільших боржників із виплат зарплати: АТ "Сумське машинобудівне НВО" (борг — 251 070,8 тисячі гривень); ПАТ "Азовзагальмаш" (220 858,9 тисячі гривень); ДП "ВО "Південний машинобудівний завод імені О.М. Макарова" (134 305,5 тисячі гривень); ДП "НДІ "Квант" (52 844,8 тисячі гривень); ДП "Вугільна компанія "Краснолиманська" (30 221,0 тисяч гривень)".

Airbus виплатить €3,6 млрд штрафу

Airbus погодився виплатити штраф у €3,59 мільярда у справі про корупцію, в якій цю авіабудівну компанію звинуватили силові структури Великої Британії, Франції та США.

Про це повідомляється на сайті компанії, інформує БІЗНЕС.

"Airbus погодився виплатити штраф у розмірі 3 598 мільйонів євро плюс відсотки та витрати владі Франції, Великої Британії та США", – йдеться у повідомленні.

Британському Бюро по боротьбі з великим шахрайством компанія виплатить €984 млн, Національній фінансовій прокуратурі Франції – €2,083 млрд, Мін'юсту і Держдепу США - €526 млн і €9 млн відповідно.

Розслідування щодо Airbus почалося ще в 2016 році, коли компанію звинуватили у хабарництві в більш як десяти країнах під час виходу на нові ринки.

Нагадаємо, в Україні планують відкрити представництво Airbus.

Китай вливає в економіку $173 мільярди через коронавірус

Китай підтримає банківську систему шляхом вливання у економіку 1,2 трлн юанів, аби подолати негативні економічні наслідки спалаху нового коронавірусу.

Про це повідомляє BBC, інформує БІЗНЕС.

Центральний банк Китаю вважає, що такий крок забезпечить достатню ліквідність у банківській системі та допоможе забезпечити стабільність валютного ринку. Кошти надійдуть, коли фондові ринки Китаю відкриються у понеділок.

Раніше у Китаї влада продовжила канікули на Новий рік за місячним календарем, сподіваючись запобігти поширення вірусу. Китайські фінансові регулятори вважають, що негативний вплив спалаху коронавірусу на економіку Китаю буде "короткотерміновим".

Читайте також: Як світова економіка реагує на смертоносний коронавірус

Нагадаємо: