Уряд сьогодні презентує програму доступних кредитів

Анонс цього заходу оприлюднений на Урядовому порталі, інформує БІЗНЕС.

"3 лютого прем’єрміністр України Олексій Гончарук візьме участь у презентації державної програми “Доступні кредити 5-7-9%”. Початок: 13:00", – зазначено на сайті.

Разом із главою уряду участь у цьому заході планують узяти: міністр розвитку економіки, торгівлі, сільського господарства Тимофій Милованов, міністр фінансів України Оксана Маркарова, представники ключових державних банків України та провідних бізнес-асоціацій та бізнес-спільнот.

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Вони обговорюватимуть ключові умови державної програми “Доступні кредити 5-7-9%”, хто може взяти участь у ній, як та де отримати кредит, які механізми зниження ставки до 5, 7 або 9%.

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