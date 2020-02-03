Чому держава має передати на приватизацію…

Олександр Гладушко

МФО: За останні 4 роки попит…

Олександр Холод

Що відбувається з ціною в новобудовах…

Вікторія Берещак

Я оголосив війну корупціонерам у владі…

Віталій Ільченко

Потоп в Ocean Plaza: чи можна…

Андрій Мірошник

Альтернативні джерела фінансування як інструмент розвитку…

Ярослав Цвіркун

Електромобiлi та їх зарядка

Олег Диващук

Відголосок Давосу: Як зробити Україну "полігоном"…

Вадим Непосєдов

Тримаємо курс на стандарти ЄС?

Дмитро Кирилюк

05
Ср., лют.
16 Нові матеріали

Уряд сьогодні презентує програму доступних кредитів

Новини
Налаштування
  • Дуже маленький Маленький Стандартний Збільшений Великий
  • Стандартний Helvetica Segoe Georgia Times

Прем’єрміністр України Олексій Гончарук у понеділок, 3 лютого, візьме участь у презентації державної програми “Доступні кредити 5-7-9%”.

Анонс цього заходу оприлюднений на Урядовому порталі, інформує БІЗНЕС.

"3 лютого прем’єрміністр України Олексій Гончарук візьме участь у презентації державної програми “Доступні кредити 5-7-9%”. Початок: 13:00", – зазначено на сайті.

Разом із главою уряду участь у цьому заході планують узяти: міністр розвитку економіки, торгівлі, сільського господарства Тимофій Милованов, міністр фінансів України Оксана Маркарова, представники ключових державних банків України та провідних бізнес-асоціацій та бізнес-спільнот.

Читайте також:

"Повертайся та залишайся": Зеленський обіцяє 5% кредити для бізнесу (ВІДЕО)

The Детектор: Що робить влада для бізнесу

Вони обговорюватимуть ключові умови державної програми “Доступні кредити 5-7-9%”, хто може взяти участь у ній, як та де отримати кредит, які механізми зниження ставки до 5, 7 або 9%.

Нагадаємо:

 

уряд доступні кредитні