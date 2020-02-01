За рік у Києві закрилися більше половини нових ресторанів і кафе

У 2019 року в Києві закрилися більше половини (97) ресторанів, кафе, барів та інших закладів зі 185-ти, які відкрилися в тому ж році.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила ресторанний консалтер Ольга Насонова, інформує БІЗНЕС.

За її даними, частина закладів відкрилася на місці тих, що закрилися. Таким чином, на сьогодні в столиці працює вже близько 2 тисяч закладів. "У порівнянні з більш великими мегаполісами це, звичайно, мало. Але чи потрібні Києву всі ці дві тисячі ресторанів", — пише експертка.

На її думку, в Києві немає такої кількості платоспроможних клієнтів, у той час як конкуренція серед закладів щодня зростає.

Вона вважає, що зважаючи на високу конкуренцію "сьогодні вже мало бути просто хорошим рестораном, потрібно дуже відрізнятися від усіх колег по цеху".

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Епоха споживання розваг

Окремою проблемою для ресторатора-початківця є викока орендна плата. "Розпещені орендодавці знають, що навіть за $50 за метр приміщення, особливо в центрі, знімуть. І навіть буде стояти черга з бажаючих. І орендні ставки наполегливо ростуть весь 2019 рік. А чому б і ні, адже попит на хороші приміщення явно перевищує пропозицію", — зазначає Насонова.

За її словами, якщо до цього додати ще й витрати на зарплатний фонд працівників, котрих дефіцит на ринку, то це робить ресторанний бізнес не таким цікавим та прибутковим, як 10-15 років тому.

"Прибуток в розмірі $10-20 тисяч на місяць для переважної більшості з цих 2-х тисяч закладів — недосяжна мрія. А інвестицій потрібно все більше і більше, адже конкуренти не економлять", — резюмує експертка.

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