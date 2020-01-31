Криклій анонсував концесійні конкурси ще в чотирьох портах

Наступні концесійні конкурси відбудуться у морських портах Чорноморська, Маріуполя, Бердянська та Одеси.

Про це заявив міністр інфраструктури України Владислав Криклій під час презентації переможців перших концесійних конкурсів в портах, інформує БІЗНЕС із посиланням на пресслужбу Мінінфраструктури.

"Державно-приватне партнерство є нашим фаворитом, тож не зупиняємось. Готуємо концесійні проєкти у морських портах Маріуполь, Бердянськ, Одеса та Чорноморськ. Наступний концесійний конкурс буде в морському порту Чорноморськ. Там ми пропонуємо інвесторам контейнерний термінал та поромну переправу", — сказав Криклій.

Далі пройде конкурс у порту Одеси, де інвесторів має зацікавити пасажирський термінал та готель.

Крім того, Мінінфраструктури за підтримки Світового банку працює над проєктами концесійних доріг "Львів – Стрій" та "Львів –Тернопіль".

"До кінця лютого плануємо визначитись щодо концесійних проектів у аеропортах Львів, Запоріжжя, Херсон та Чернівці. Також готуємо концесії вокзалів залізничних станцій Чоп, Дніпро Миколаїв, Харків, Хмельницький, які мають дати нову якість для наших пасажирів на залізниці", – поінформував Криклій.

Нагадаємо, переможці перших двох концесійних конкурсів повідомили, що порт "Ольвія" планують розвивати як зерновий хаб, а "Херсон" – як річковий логістичний хаб.