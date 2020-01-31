Підприємствам, які саботують виплату зарплат, пригрозили силовиками

Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства доручило підприємствам протягом 10 робочих днів розробити та подати план щодо ліквідації заборгованості із заробітної плати.

Про це у Facebook повідомив глава Мінекономіки Тимофій Милованов за підсумками наради з питання заборгованості, інформує БІЗНЕС.

"Виконання цих планів буде на моєму особистому контролі. Ми будемо регулярно проводити робочі наради для відслідковування прогресу. Якщо буде необхідно — будемо виїжджати на підприємства й розбиратися на місцях", — написав міністр.

За його даними, на нараду не прибули представники найбільшого на сьогодні боржника — АТ "Сумське машинобудівне науково-виробниче об'єднання", яке заборгувало працівникам 251070,8 млн грн.

Милованов також попередив, що факти саботажу та порушення закону "будуть відпрацьовувати силові органи". "Заборгованість з виплати заробітної плати — неприйнятне та передбачає кримінальну відповідальність", — наголосив він.

Нагадаємо, станом на 27 січня 2020 року в Україні п'ять підприємств заборгували майже 700 млн грн зарплати.