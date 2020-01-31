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Сб., січ.
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Підприємствам, які саботують виплату зарплат, пригрозили силовиками

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Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства доручило підприємствам протягом 10 робочих днів розробити та подати план щодо ліквідації заборгованості із заробітної плати.

Про це у Facebook повідомив глава Мінекономіки Тимофій Милованов за підсумками наради з питання заборгованості, інформує БІЗНЕС.

"Виконання цих планів буде на моєму особистому контролі. Ми будемо регулярно проводити робочі наради для відслідковування прогресу. Якщо буде необхідно — будемо виїжджати на підприємства й розбиратися на місцях", — написав міністр.

За його даними, на нараду не прибули представники найбільшого на сьогодні боржника — АТ "Сумське машинобудівне науково-виробниче об'єднання", яке заборгувало працівникам 251070,8 млн грн.

Милованов також попередив, що факти саботажу та порушення закону "будуть відпрацьовувати силові органи". "Заборгованість з виплати заробітної плати — неприйнятне та передбачає кримінальну відповідальність", — наголосив він.

Нагадаємо, станом на 27 січня 2020 року в Україні п'ять підприємств заборгували майже 700 млн грн зарплати.

Тимофій Милованов борг із зарплати підприємства-боржники