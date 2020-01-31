Нові концесіонери оприлюднили план розвитку портів "Ольвія" та "Херсон"

Про це повідомлялось на презентації переможців двох концесійних конкурсів українських портів, інформує БІЗНЕС.

"Ми хочемо перетворити "Ольвію" на зерновий хаб. У неї чудове географічне положення, що дає можливість створити добрий продукт", – заявив представник компанії-переможця QTerminals Невілл Біссетт.

Він додав, що компанія QTerminals має стратегію інтернаціоналізації, першою частиною якої є порт "Ольвія". "Порт "Ольвія" – перший, і ми хотіли б розпочати переговори якомога раніше, і почати експлуатацію якомога раніше. Покладаючись на партнерство з керівництвом і працівниками порту, я гадаю, що ми досягнемо успіху", – зазначив Біссетт.

У свою чергу, міністр транспорту і комунікацій Держави Катар Джасім Аль Сулейті повідомив, що надання права концесії дає можливість інвестувати близько $120 млн в розвиток порту.

Також планується модернізація зернового терміналу поряд із причалом №2, оновлення кранів і навантажувального обладнання, вдосконалення складських приміщень. Крім того, компанія має намір будувати новий зерновий термінал, і для нього буде споруджено два нових причали з трьома кранами на кожному, встановлений стрічковий навантажувач. Також QTerminals планує оновити будівлі, дороги, електромережі на території порту.

Переможець концесії Херсонського морпорту компанія "Рісойл-Херсон" планує зробити порт річковим хабом.

"Ми хочемо зробити Херсон річковим хабом для всієї річки Дніпро... Ми плануємо використовувати всі можливості судноплавства на Дніпрі, включаючи придбання і будівництво сучасних суден", – заявив засновник компанії "Рісойл-Херсон" Шота Хаджишвілі.

Компанія "Рісойл-Херсон" планує створити в Херсонському порту регіональний логістичний хаб, створити умови для експорту продукції, яка виробляється в Херсонській області і найближчих регіонах, і розвивати річкове вантажне сполучення з урахуванням економічного потенціалу Дніпра. В "Рісойл-Херсон" очікують, що за п'ять років обсяги перевалки в порту будуть подвоєні, а відрахування до бюджету зростуть утричі.

Також компанія повідомила про намір модернізувати інфраструктуру Херсонського МТП, оновити потужності зі зберігання вантажів, придбати нові крани, запроваджувати інформаційні технології. Крім того, "Рісойл-Херсон" планує будівництво заводу з переробки висівок і заводу з переробки сої.

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