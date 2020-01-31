Раді пропонують зменшити розмір ставки ПДВ

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт № 2757-1 "Про внесення змін до статті 193 Податкового кодексу України щодо зменшення розміру ставки податку на додану вартість".
Про це повідомляє БІЗНЕС із посиланням на сайт парламенту.
Автором документу є депутат від фракції "Слуги народу" Дар'я Володіна.
Наразі текст документу відсутній.
Нагадаємо:
- На розгляді в парламенті знаходиться аналогічний законопроєкт від 16 січня 2020 року №2757 "Про внесення змін до ст. 193 Податкового кодексу України щодо зменшення розміру ставки податку на додану вартість". Він передбачає зменшення ставки ПДВ, визначеної пп. а п.193.1 ПКУ з 20% до 17%. При цьому інші розміри ставок ПДВ пропонується залишити незмінними.
- З 10 січня 2020 року ПДВ не обкладаються розрахунково-касові операції банків, пов'язані з обміном валют, металів, видачею документів.