Зеленський очікує від США скасування мит на сталь та алюміній

Президент Володимир Зеленський сподівається, що США скасують мита на сталь і алюміній для українських виробників.

Про це очільник держави сказав на брифінгу за підсумками зустрічі з держсекретарем США Майком Помпео, інформує БІЗНЕС.

"Це чутливе питання для нашого металургійного експорту, тож ми сподіваємося на скасування цього мита для України", —сказав Зеленський.

Також він очікує на зростання торговельного обороту між Україною та США та збільшення інвестицій в економіку України.

Крім того, президент запросив американський бізнес долучитися до розбудови інфраструктури України та до конкурсів на розробку вуглеводнів на шельфі Чорного моря.

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