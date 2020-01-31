В АМКУ ще не визначились щодо обмеження експорту електрики

Антимонопольний комітет України (АМКУ) ще не ухвалив рішення щодо проєкту постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП) про введення додаткової плати при експорті електроенергії з України.

Про це повідомляє БІЗНЕС із посиланням на пресслужбу АМКУ.

У Комітеті зазначають, що чинним законодавством передбачений 10-денний термін для аналізу та формування позиції.

"З огляду на публічні протиріччя відносно законності та цілеспрямованості цих Змін, питання було винесено на розгляд Комітету 30 січня 2020 року, з запрошенням органів влади та учасників ринку. Під час засідання свої позиції висловили НКРЕКП, Міненерго, Укренерго, ДТЕК, Енергоатом, трейдери та народні депутати. АМКУ оцінює проєкти нормативних актів із точки зору їх впливу на конкуренцію", — повідомив Комітет.

За його даними, отримана під час засідання інформація наразі опрацьовується та перевіряється, за її висновками АМКУ визначиться щодо цього проєкту.

Нагадаємо, Європейська бізнес асоціація звернулася до НКРЕКП з проханням не ухвалювати зміни до Кодексу систем передачі, в частині введення тарифу на передачу під час експорту електроенергії, оскільки це суперечить європейській практиці і законодавству.