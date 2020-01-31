"Укравтодор" оголосив про початок співпраці з Bolt

"Укравтодор" оголосив про початок співпраці з європейською платформою для замовлення поїздок Bolt.
Про це повідомляє БІЗНЕС із посиланням на Урядовий портал.
Це один із перших кроків державного агентства на шляху до створення відкритої мережі співробітництва із ключовими міжнародними інноваційними компаніями, зазначили в уряді.
"Довгий час "Укравтодор" асоціювався з кризовими комунікаціями. Наша мета — змінити це уявлення і нарешті змінити образ агентства, як закритої державної інституції. "Укравтодор" — це не лише про дороги. Це про збереження життя людей, еко-відповідальність, ефективність і людську взаємодію. У компанії Bolt ми вбачаємо партнера, який сповідує вищезгадані цінності та має необхідний досвід і ресурси, щоб просувати їх спільно з нами", — зазначив голова Укравтодору Олександр Кубраков.
Основний напрям взаємодії "Укравтодору" та компанії Bolt — просвітницькі проєкти, які стосуються безпеки руху, чистих узбіч, культури поведінки на дорогах, а також збору даних про актуальний стан на дорогах.
"Ми інвестуємо в Україну, вважаємо це перспективною справою та будемо розширювати своє покриття по всій країні. Саме тому співпраця з Укравтодором є для нас стратегічним партнерством, яке допоможе втілити важливі для країни проекти та покращити життя громадян", — наголосив Тарас Потічний, регіональний менеджер компанії Bolt.
Нагадаємо, що у грудні 2019 року Укравтодор ініціював проєкти співробітництва з інноваційними компаніями, які працюють у дорожній галузі. Ці партнерства є частиною плану дій зі створення ситуаційного центру Укравтодору. Він забезпечуватиме оперативну обробку інформації, що надходить із доріг загальнодержавного значення.
Нагадаємо, у жовтні Bolt запустив в Україні нову послугу доставки невеликих вантажів Bolt Delivery.