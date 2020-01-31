"Укравтодор" оголосив про початок співпраці з Bolt

Про це повідомляє БІЗНЕС із посиланням на Урядовий портал.

Це один із перших кроків державного агентства на шляху до створення відкритої мережі співробітництва із ключовими міжнародними інноваційними компаніями, зазначили в уряді.

"Довгий час "Укравтодор" асоціювався з кризовими комунікаціями. Наша мета — змінити це уявлення і нарешті змінити образ агентства, як закритої державної інституції. "Укравтодор" — це не лише про дороги. Це про збереження життя людей, еко-відповідальність, ефективність і людську взаємодію. У компанії Bolt ми вбачаємо партнера, який сповідує вищезгадані цінності та має необхідний досвід і ресурси, щоб просувати їх спільно з нами", — зазначив голова Укравтодору Олександр Кубраков.

Основний напрям взаємодії "Укравтодору" та компанії Bolt — просвітницькі проєкти, які стосуються безпеки руху, чистих узбіч, культури поведінки на дорогах, а також збору даних про актуальний стан на дорогах.

"Ми інвестуємо в Україну, вважаємо це перспективною справою та будемо розширювати своє покриття по всій країні. Саме тому співпраця з Укравтодором є для нас стратегічним партнерством, яке допоможе втілити важливі для країни проекти та покращити життя громадян", — наголосив Тарас Потічний, регіональний менеджер компанії Bolt.

Нагадаємо, що у грудні 2019 року Укравтодор ініціював проєкти співробітництва з інноваційними компаніями, які працюють у дорожній галузі. Ці партнерства є частиною плану дій зі створення ситуаційного центру Укравтодору. Він забезпечуватиме оперативну обробку інформації, що надходить із доріг загальнодержавного значення.

Нагадаємо, у жовтні Bolt запустив в Україні нову послугу доставки невеликих вантажів Bolt Delivery.