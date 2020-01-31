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У 2019 році кількість угод на ринку нерухомості зросла на 8,7%

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За результатами 2019 року кількість підписаних приватними і державними нотаріусами договорів купівлі-продажу квартир та індивідуальних житлових будинків в Україні (без урахування АР Крим) зросла на 8,7% у порівнянні з показником 2018 року.

Про це повідомляє БІЗНЕС із посиланням на сайт компанії UTG.

Аналітики зазначають, що вибори президента України і до Верховної ради в 2019 році та зміни в формуванні сил урядової еліти змусили більшість категорій населення перейти в позицію вичікування або відмовитися від серйозних покупок. Все це спровокувало обмеження попиту в першому півріччі минулого року. Однак друга половина року кардинально змінила ситуацію.

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Президент компанії Вадим Непоседов зазначає, що оптимізм українців, зміцнення курсу національної валюти, зростання споживчих настроїв вже в 3 і 4 кварталах 2019 року призвели до реалізації значного обсягу відкладеного попиту на ринку житлової нерухомості.  "Як наслідок, за результатами 2019 року ...кількість угод збільшилася на 24 156 од. в абсолютних показниках або на 8,7% у відносних", — підсумував Непоседов.

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Нагадаємо:

Ринок нерухомості UTG договори купівлі-продажу