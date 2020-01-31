Бізнес підтримує ліквідацію "морських інспекцій"

Про це повідомляє БІЗНЕС із посиланням на пресслужбу ЄБА.

"Замість поліпшення екологічної ситуації в Азовському та Чорному морях, за участі цих інспекцій мало не щотижня виникали скандали через неправомірні затримки суден у портах з корупційною метою, що окрім штучно-створених перепонів у веденні прозорого бізнесу сприяло і загальному погіршенню іміджу України на міжнародній арені. Так само, неправомірні перевірки у портах продовжувалися, незважаючи навіть на прийняття у березні 2019 року постанови уряду "Деякі питання дерегуляції господарської діяльності" №367 та на мораторій президента на екологічні перевірки у портах", – зазначили в Асоціації.

Відтепер функція контролю в Чорному та Азовському морях буде передана до обласних інспекцій Донецької, Одеської, Херсонської, Запорізької та Миколаївської областей.

З цього часу кожне затримання судна має бути санкціоновано керівником ДЕІ, а Мінекоенерго буде здійснювати моніторинг цієї діяльності.

"Бізнес-спільнота вдячна за довгоочікуване реформування відомства та сподівається, що на цей раз зниження необґрунтованого тиску буде і на практиці", – резюмує спільнота підприємців.

Нагадаємо, 29 січня уряд оголосив про ліквідацію морських інспекцій.