Фіналісти першого бізнес-реаліті-шоу отримали інвестиції від Хмельницького

Фіналісти першого сезону бізнес реаліті-шоу WIN WIN Show вже отримали від його автора, засновника компанії UFuture, співінвестора БІЗНЕС 100 Василя Хмельницького кошти на розвиток своїх проєктів.

Про це Хмельницький повідомив на своїй сторінці у Facebook, інформує БІЗНЕС.

"Моя мета — підтримувати бізнесменів-початківців, які з часом, впевнений, піднімуть виробництво в Україні на інший рівень. Втім, поради — не єдине, що від мене отримали фіналісти нашого WIN WIN SHOW.

Понад $100 тис. я вирішив інвестувати у виробництва двох наших героїв. Отже, на додаток вони отримали ще й мене як партнера. З третім учасником ми домовилися наступним чином: я даю 700 тис. грн у якості кредиту на те, щоб виконати поточний портфель замовлень та заробити $250 тис. Після цього ми повернемося до розмови стосовно $850 тис. інвестицій (моя пропозиція в силі)", – написав Хмельницький.

При цьому він зауважив, що у бізнесі визначну роль відіграють знання та досвід. "Тому справжні smart money — це зовсім не гроші, а люди — кваліфіковані професіонали. Тому не менш важливо те, що разом із грошима переможці отримають підтримку моїх топових спеціалістів", – зазначив бізнесмен.

Тому, за його словами, крім грошей, фіналісти також отримають менторство, експертизу та інфраструктуру UNIT.Сity, індустріального парку "Біла Церква" та інших проєктів підприємця.

Довідка: WIN WIN Show – перше бізнес реаліті-шоу на YouTube, яке стартувало у листопаді 2019 року. У ньому молоді підприємці змагаються за інвестиції від засновника UFuture Василя Хмельницького.