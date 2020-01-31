В Україні дали старт ринку приватних фітосанітарних лабораторій

Кабінет міністрів оприлюднив текст постанови "Деякі питання реалізації Закону України "Про карантин рослин", який впроваджує ринок приватних фітосанітарних лабораторій.

Про це повідомляє БІЗНЕС із посиланням на сайт Європейської Бізнес Асоціації (ЄБА).

Отже це дає змогу приватним лабораторіям проводити фітосанітарні експертизи для експорту.

Документ покликаний гармонізувати законодавство України із законодавством ЄС в частині проведення фітосанітарного контролю, що є однією з пріоритетних складових процесу інтеграції України до ЄС. Зокрема, вона передбачає впровадження міжнародної практики щодо залучення приватного сектору до надання послуг із відбору зразків продукції для фітосанітарної експертизи та її проведення.

Зернова бізнес-спільнота Асоціації підтримала цю ініціативу, яка, на думку експертів, дозволить:

- створити конкурентні умови проведення лабораторних досліджень через уповноваження недержавних лабораторій;

- уникнути дублювання деяких операцій;

- скоротити час проходження процедур фітосанітарного контролю;

- підвищити якість проведення фітосанітарної експертизи;

- знизити корупційні ризики.

Нагадаємо, в лютому 2019 року в Україні почав діяти закон № 2501-VIII, який дозволив приватним компаніям проводити фітосанітарну експертизу.

Документ передбачає, що таку експертизу зможуть проводити не тільки державні, а й приватні лабораторії, проте останні — тільки для експорту товарів. Обрати лабораторію зможе власник товарів. Порядок проведення експертизи встановлює уряд.