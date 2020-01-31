В Україні запустили сервіс перевірки акцизних марок

Державна податкова служба спільно з Міністерством фінансів запустили електронний сервіс "Пошук акцизної марки", за допомогою якого можна перевірити легальність походження алкогольних напоїв та тютюнових виробів.

Про це повідомляє БІЗНЕС із посиланням на пресслужбу ДПС.

Зокрема, послуга дає можливість самостійно визначити дату видачі марки акцизного податку, а також фірму, який її отримав.

Також за допомогою цього сервісу українці зможуть здійснювати громадський контроль за обігом підакцизних товарів.

На даний момент сервіс працює в тестовому режимі.

Нагадаємо, нещодавно міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет повідомив, що уряд планує запустити пілотний проєкт електронної акцизної марки.